CdS – Eriksen a tutta corsa: tempo fino a gennaio per evitare la cessione

L’aria di casa fa bene. Lo può confermare Christian Eriksen. Nelle due gare con la Nazionale danese contro Isole Far Øer prima ed Islanda poi, il centrocampista dell’Inter è tornato protagonista. Domani, contro l’Inghilterra, l’ultimo step per convincere Conte a schierarlo dal primo minuto nel derby di sabato (ore 18).

Come la passata stagione, anche nei primi tre impegni stagionali contro Fiorentina, Benevento e Lazio il tecnico nerazzurro non ha fatto tanto affidamento sull’ex Tottenham. Contro i viola è sì sceso in campo, ma concedendo una prestazione in chiaroschuro. Con i campani, invece, è partito dalla panchina, ma quando è entrato la gioia del gol gli è stata negata solamente dalla traversa. All’Olimpico, poi, è rimasto seduto per tutti i 90′.

Le prestazioni con la maglia della Danimarca, però, potrebbero cambiare la musica. Ora Eriksen potrebbe avere una doppia chance, riporta il Corriere dello Sport. Già a partire dal derby, il danese potrebbe essere preso in considerazione da Conte, dati i soli quattro centrocampisti disponibili.

Mercoledì 21 ci sarà il debutto in Champions League contro il Borussia Moenchengldbach, una gara in cui la maglia titolare potrebbe tornare sulle spalle del 28enne. Una doppia opportunità da cogliere al volo. Se poi nei prossimi tre mesi non ci sarà un cambio di passo, l’addioS – nel mercato invernale sarà più di un’ipotesi. Soprattutto se il colpo Kanté si avvicinerà.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<