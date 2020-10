Mundo Deportivo – Ter Stegen-Barcellona, stallo rinnovo: l’Inter ci prova. La strategia di Marotta

Marc-André Ter Stegen, portierone tedesco del Barcellona, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i blaugrana. La crisi economica causata dal coronavirus ha rallentato la pratica con la dirigenza catalana che però deve guardarsi bene le spalle sul mercato dall’interesse dei principali top club europei.

Come riportato dal Mundo Deportivo, diverse squadre ovviamente monitorano con grande attenzione gli sviluppi della vicenda. Oltre a Juventus, Chelsea e Bayern Monaco, in corsa ci sarebbe anche l’Inter che avrebbe chiesto a Ter Stegen di non rinnovare il contratto e raccogliere l’eredità di Samir Handanovic a partire dalla prossima stagione.

