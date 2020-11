CdS – Inter, ecco la soluzione: Eriksen al Chelsea. Ma niente scambi

L’Inter e Christian Eriksen stanno preparando il divorzio. Il mal di pancia del centrocampista danese, e la poca propensione di Antonio Conte a curarlo, stanno inducendo il 28enne ed il club nerazzurro a maturare la separazione.

Un addio che potrebbe verificarsi già a partire da gennaio, magari col ritorno in Inghilterra, dove Eriksen conversa ancora diversi estimatori. Oltre ad Arsenal e Manchester United, anche il Chelsea ha manifestato interesse per l’ex Tottenham. Un interesse che è guardato con particolare attenzione dall’Inter, scrive il Corriere dello Sport.

Nella lista degli obiettivi nerazzurri figurano ancora i nomi di N’Golo Kanté, Emerson Palmieri e Olivier Giroud. Possibile dunque intavolare un’operazione di scambio, direte voi. Ed invece no. I Blues, infatti, impongono una condicio sine qua non: niente scambi. Chissà se da qui a gennaio l’aria in quel di Londra sarà cambiata.

