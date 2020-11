Europei 2021, Bastoni “mette in crisi” Mancini: ora Chiellini rischia il posto

Alessandro Bastoni, dopo aver conquistato Conte e l’Inter, ora sembra aver scalato posizioni nelle gerarchie della difesa dell’Italia. Dopo l’ottima prova in Nations League contro la Polonia di Lewandowski, il difensore nerazzurro ora si candida seriamente ad un posto in vista degli Europei del 2021.

Come riportato da Tuttosport al momento Bastoni si giocherebbe il posto con Chiellini. Il difensore della Juventus è spesso ai box per infortuni e in una competizione breve come può essere l’Europeo questa può fare la differenza. E’ un rischio che un commissario tecnico non può accollarsi.

