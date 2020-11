Sport – Clamoroso, Eto’o a 39 anni in campo? Il Real Murcia pensa al grande ritorno per… una partita

Samuel Eto’o di nuovo in campo? Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, il Real Murcia, club di terza divisione spagnola, starebbe pensando di ingaggiare l’ex attaccante di Inter, Barcellona, Real Madrid e Chelsea per la sfida di Copa del Rey in programma il 16 dicembre contro il Levante.

La pazza idea è tutta del presidente italiano Morris Pagniello. Eto’o, vittima nei giorni scorsi di un brutto incidente, ha appeso gli scarpini al chiodo nel settembre del 2019 dopo l’ultima esperienza al Qatar SC.

La notizia al momento non è stata confermata dal club ma tutti sprano di rivedere Eto’o almeno per un’altra volta in campo.

