CdS – Inter, Eriksen più lontano: mandato agli intermediari per l’Inghilterra

Il futuro di Christian Eriksen sembra sempre più lontano dall’Inter. Le parole di Conte (“Vorrebbe giocare di più? Tutte le scelte che faccio sono sempre e solo per il bene dell’Inter, non per quello del singolo giocatore”), unite a quelle di malcontento del centrocampista danese (“Gli interisti mi vogliono in campo, lui ha idee diverse”) lasciano presagire un addio anzitempo per l’ex Tottenham.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la società si sta già muovendo per cercare una sistemazione al 28enne centrocampista danese. La meta preferita – per il giocatore come per il club – è l’Inghilterra, ragion per cui l’Inter ha dato mandato a diversi intermediari di tessere le ragnatele per un ritorno oltremanica.



Tra i club che hanno mostrato interesse ci sono l’Arsenal, il Manchester United ed il Chelsea. Con i Gunners è possibile intavolare un discorso anche sulla base di uno scambio, magari con Granit Xhaka, mentre con i Blues potrebbero tornare in auge le piste N’Golo Kanté, Emerson Palmieri e Olivier Giroud. Al momento, però, segnali di apertura per il centrocampista francese e l’esterno italiano non sembrano arrivare.

