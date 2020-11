CdS – Problemi alla caviglia per Pinamonti: oggi gli esami. In dubbio per il Torino

Andrea Pinamonti è rientrato in anticipo a Milano dopo una botta rimediata con l’Under 21 azzurra, ora lo staff medico dell’Inter deve fare i conti con una caviglia assai gonfia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi l’attaccante nerazzurro verrà sottoposto ad alcuni accertamenti strumentali ed è in dubbio per la partita contro il Torino in programma domenica. Solo nelle prossime ore si potrà capire l’entità dell’infortunio.

