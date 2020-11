Joao Pedro incorona Barella: “Può crescere ancora, è solo l’inizio. Pochi come lui in giro”

Joao Pedro, attaccante brasiliano del Cagliari, nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Tuttosport ha parlato anche di Nicolò Barella, suo ex compagno di squadra in Sardegna.

Ecco le sue parole: “Non mi ha stupito per niente, perché si vedeva già al Cagliari la sua forza. Nicolò ha personalità e una cattiveria che in pochi possiedono. In più, a tutto questo, aggiunge qualità e doti da grande lavoratore. Non posso che essere contento per lui: si merita tutto quello che sta raccogliendo. E può crescere ancora, è solo l’inizio”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<