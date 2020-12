CdS – Inter, per l’attacco si guarda in Premier League: obiettivo attaccante low cost

Antonio Conte è stato chiaro: per il mercato di gennaio serve un altro attaccante. Andrea Pinamonti non è pronto per svolgere le mansioni di vice-Lukaku. Il classe ’99 sarà così girato in prestito (forse al Parma) in attesa di riportarlo alla base con le ossa fatte. Il problema attaccante, dunque, si ripresenta. La soluzione è dietro l’angolo. Anzi, oltremanica. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter sta guardando alla Premier League per il rinforzo nel reparto offensivo.

Una soluzione, quella inglese, che è stata già collaudata col tempo visti gli arrivi di Moses, Young e Eriksen. L’identkit da seguire è delineato: un attaccante che gioca poco e, quindi, a basso costo. Attenzione però alle soluzioni interne. Oltre al su citato Pinamonti – il cui approdo agli ordini di Liverani porterebbe Gervinho in nerazzurro – sono da attenzionare i nomi di Gomez e Lasagna.