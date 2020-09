CDS – Perisic, sondaggi di diversi club in Bundesliga: l’Inter fissa il prezzo

Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter. Il club nerazzurro, però, prima di procedere con l’acquisto del centrocampista cileno, deve vendere Ivan Perisic. Nell’ultima stagione il centrocampista croato è stato in prestito al Bayern Monaco, con cui ha vinto la Champions League.

Il club bavarese ha deciso però di non riscattarlo, nonostante la buona stagione. Proprio per questo il 31enne ha catturato l’attenzione di due club della Bundesliga, riporta il Corriere dello Sport. Per lasciarlo partire l’Inter ha già fissato il prezzo di mercato: 15 milioni. Oltre al costo del cartellino, però, chi sceglierà di acquistarlo dovrà pensarci bene dato l’ingaggio di 4,6 milioni percepito.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<