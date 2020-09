Il live sta rivoluzionando il mondo del gaming e non solo

Con l’avanzare delle tecnologie, la società cambia forma e si allontana sempre di più dalle vecchie abitudini. Oggi il mondo corre veloce, spingendo le novità a diventare obsolete in tempi brevi, ed è una verità che tocca qualsiasi settore. Anche l’ambito del gaming non fa eccezione a questa regola, con i videogiochi che si evolvono rapidamente, e con alcune novità che stanno creando opzioni sempre più divertenti. In tal senso, il live rappresenta con tutta probabilità una delle rivoluzioni più importanti, ed è dunque il caso di parlarne.

Il live nel senso di… streaming

Il termine “live” include diverse accezioni, che cambiano in base al settore, anche all’interno dello stesso mondo videoludico. La prima forma è stata quella utilizzata per trasmettere video e musica in streaming, sfruttando i flussi di dati tramite la rete. Ebbene, oggi anche i videogiochi emulano le serie tv, perché ci sono delle piattaforme come Twitch che permettono di trasmettere in live le proprie partite. Su questi portali ci sono migliaia di utenti iscritti, che seguono i canali e i vari influencer del gaming, e che assistono alle loro partite. Chiunque può farlo, trasformando la trasmissione del live in un vero e proprio lavoro , fatto di pubblicità, sponsor e utenti abbonati. In realtà non serve diventare dei fenomeni: basta essere in grado di far divertire gli spettatori, aggiungendo qualcosa che gli altri non possono dare, come lo humor. In sintesi, i gamers di oggi non hanno “segreti”, e anzi puntano molto sulla trasmissione pubblica dei propri live su Twitch, fra l’altro godibili anche tramite console come la PS4.

Il live nel gioco d’azzardo

Non solo gaming, non solo Twitch, perché il live invade anche il settore delle sale da gioco telematiche. È infatti possibile trovare dei casinò live su questo link ad esempio https://www.leovegas.it/it-it/casino-live , che rimanda ad una piattaforma che permette di giocare dal vivo ai passatempi più amati nel campo dei giochi d’azzardo. C’è ad esempio chi preferisce la roulette live, e chi invece si dedica ad altri giochi come Monopoly Live. Grazie a questa opzione, è possibile collegarsi con un casinò vero, godersi le partite al tavolo tramite le immagini trasmesse dalle videocamere in streaming, e puntare sfruttando le opzioni di un apposito software. Fra le altre cose, ci sono stanze accessibili con puntate basse, e altre sale che invece accettano puntate più alte, pensate per chi desidera alzare l’asticella.

Oggi il live rappresenta il cuore pulsante del gaming, facendo riferimento anche al multiplayer, ma in futuro il suo ruolo diventerà ancor più prominente. Quando la realtà virtuale si sarà diffusa, infatti, questa opzione troverà un terreno molto fertile per crescere e per svilupparsi, approfittando di tecnologie che continuano ancora oggi a offrire nuove opportunità agli amanti dei videogiochi.