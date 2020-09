Mercato – Smentito l’interesse del Bayern Monaco per Brozovic: “Non ha le qualità necessarie”

Non c’è il Bayern Monaco nella lista dei club sulle tracce di Marcelo Brozovic. A darne la notizia è il noto giornalista di Sport Bild Christian Falk, secondo il quale sarebbero false le ultime voci sul presunto interesse del club tedesco. Come riportato dal cronista, infatti, la dirigenza bavarese avrebbe scelto di non puntare sul centrocampista croato dopo un’attenta valutazione al termine della quale è stato evidentemente deciso di cercare altre pedine sul mercato.

Ricordiamo che Marcelo Brozovic ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, anche se l’Inter potrebbe accontentarsi da una proposta da 40 milioni. Al momento, tra i club più attivi, va segnalato il Monaco pronto a presentare una ricca offerta ai nerazzurri ma ancora distante rispetto a quanto chiesto dalla società interista.

Vediamo intanto le parole di Falk in cui smentisce l’interesse del Bayern: “A causa di molte segnalazioni sul presunto interesse da parte del Bayern Monaco nei confronti di Marcelo Brozovic: questo non è vero. Il club ha deciso: il calciatore non possiede le qualità necessarie”.

