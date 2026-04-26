26 Aprile 2026
Torino-Inter, le formazioni UFFICIALI: Calhanoglu e Dumfries a riposo!
Le scelte di Chivu e D'Aversa
Centrata la qualificazione alla finale di Coppa Italia, l’Inter di Cristian Chivu torna con la testa sul campionato per la 34a giornata di Serie A, ospite del Torino. Ecco le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino.
26 Aprile 2026 – 18:00
Stadio Olimpico Grande Torino
Torino 3-4-1-2
Formazione1 – Paleari 23 – Coco 44 – Ismajili 77 – Ebosse 20 – Lazaro 66 – Ginetis 6 – Ilkhan 33 – Obrador 10 – Vlasic 18 – Simeone 12 – Adams Roberto D’Aversa
Panchina
81 Israel, 99 Siviero, 4 Prati, 8 Ilic, 13 Maripan, 17 Kulenovic, 22 Casadei, 34 Biraghi, 35 Marianucci, 61 Tameze, 91 Zapata, 92 Njie.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
–
indisponibili
Aboukhlal, Anjorin
diffidati
Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 30 – Carlos Augusto 36 – Darmian 23 – Barella 7 – Zielinski 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 14 – Bonny Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 94 Esposito, 95 Bastoni
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
–
indisponibili
Nessuno
diffidati
Akanji
Arbitro: Maurizio Mariani
Assistenti: Bindoni – Tegoni
Quarto Uomo: Crezzini
Var: Mazzoleni – AVAR Paganessi