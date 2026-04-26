26 Aprile 2026
Pagelle LIVE Torino-Inter: voti e giudizi
Voti e giudizi dei nerazzurri
L’Inter è ospite del Torino nella gara valida per la 34esima giornata di Serie A.
Di seguito le pagelle di Passione Inter.
Pagelle Torino-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER –
BISSECK –
AKANJI –
CARLOS AUGUSTO –
DIMARCO –
SUCIC –
ZIELINSKI –
BARELLA –
DARMIAN –
THURAM –
BONNY –
Torino-Inter, il tabellino
Marcatori:
Ammoniti:
Arbitro: Mariani. Assistenti: Bindoni-Tegoni. Quarto ufficiale: Crezzini. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.