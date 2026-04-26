26 Aprile 2026

Pagelle LIVE Torino-Inter: voti e giudizi

Voti e giudizi dei nerazzurri

L’Inter è ospite del Torino nella gara valida per la 34esima giornata di Serie A.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Torino-Inter: migliori e peggiori in campo

SOMMER

BISSECK

AKANJI

CARLOS AUGUSTO

DIMARCO

SUCIC

ZIELINSKI

BARELLA

DARMIAN

THURAM

BONNY

Torino-Inter, il tabellino

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Mariani. Assistenti: Bindoni-Tegoni. Quarto ufficiale: Crezzini. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.

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Foto autore

Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.