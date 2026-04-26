Marotta sull’inchiesta arbitri: “Meravigliati e forti della nostra correttezza. Ripercussioni?…”

Nel prepartita di Torino-Inter, il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha espresso la sua posizione al nome del club nerazzurro in merito all’inchiesta arbitrale che ha scosso il mondo del calcio nelle ultime ore. Ecco le dichiarazioni ai microfono di DAZN:



“Inter citata nell’inchiesta? Abbiamo visto questi notizie dalla stampa e ne siamo meravigliati. Noi non abbiamo un elenco di arbitri graditi e non graditi, assolutamente no. Devo dire poi sulla stagione scorsa che abbiamo avuto decisioni avverse e poi acclarate dagli organi arbitrali, decisioni determinanti ai fini del risultato finale. Questo è un dato oggettivo. Siamo forti della nostra correttezza e oggi siamo qui per affrontare un capitolo molto importante, un esame importante perché vogliamo portare a casa lo scudetto e poi ci concentreremo sulla Coppa Italia“.



Ha poi aggiunto: “Ripercussioni? No assolutamente, noi siamo molto tranquilli, giocatori, squadra e società e forti della nostra correttezza e della tranquillità di tutti. Perciò non aggiungo altro“.