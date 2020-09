TS – Inter-Lugano: i promossi della prima amichevole stagionale

Ieri ad Appiano Gentile l’Inter ha disputato la prima amichevole in vista dell’esordio di campionato programmato per sabato 26, quando a San Siro arriverà la Fiorentina per la seconda giornata di campionato. La squadra di Antonio Conte ha vinto senza troppi indugi contro il Lugano per 5-0. Ad aprire le danze è stato Dalbert, seguito poi dall’autorete di Keckes propiziata da Hakimi. Il risultato è stato poi incrementato dalla doppietta di Lautaro e sigillato da Lukaku.

Le prestazioni che più hanno convinto sono quelle di Hakimi, Sensi, Sanchez e Martinez, scrive Tuttosport. Il terzino destro, colpo del mercato nerazzurro, ha messo lo zampino nelle prime due reti. In occasione del vantaggio è suo l’assist, mentre l’autogol di Keckes è stato causato sempre da lui.

Quella di Sensi, invece, è stata una piacevole (ri)scoperta. A centrocampo si sono riviste fantasia e brillantezza, frecce di cui la manovra offensiva nerazzurra non può che beneficiare. Scongiurando infortuni come nella passata stagione.

Bene ha fatto anche Sanchez. Nonostante non sia andato in rete, il cileno ha confezionato gli assist per Lautaro, oltre a sacrificarsi per la squadra. L’attaccante argentino, infine, non sembra granché dispiaciuto dal mancato trasferimento al Barcellona. Lo dimostra andando due volte in rete nel giro di cinque minuti.

