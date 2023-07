Folarin Balogun rimane uno degli obiettivi principali per l’attacco dell’Inter, che però deve convincere l’Arsenal, le cui richieste non sono certo poco ambiziose. I nerazzurri, allora, avrebbero studiato la formula per riuscire ad arrivare al giocatore statunitense.

Secondo il Corriere dello Sport, la cifra di 50 milioni di euro richiesta dai Gunners è inaccessibile per l’Inter. L’idea, allora, è quella di proporre un prestito oneroso, con un conseguente obbligo di riscatto. In questo senso i nerazzurri vorrebbero arrivare alla cifra di 35 milioni di euro, bonus compresi.

Nel mirino dei dirigenti interisti c’è sempre anche Scamacca, il cui arrivo potrebbe sbloccarsi in caso di cessione di Correa, con la quale l’Inter libererebbe il posto per un altro attaccante.

L’opinione di Passione Inter

L’operazione Balogun non è delle più semplici, ma l’Inter sembra essere intenzionata a cercare l’affondo per il giocatore dell’Arsenal. Lo statunitense non rientra nei piani dei londinesi, che però non vogliono svendere il giocatore, consapevoli di poter incassare una bella somma. Da capire fino a che punto la dirigenza nerazzurra saprà tirare il prezzo.