Marcus Thuram ha parlato a La Gazzetta dello Sport e non si è voluto nascondere, rispondendo anche alle critiche di chi sostiene che non sia in grado di fare molti gol. Queste le sue parole:

CRITICHE – “Sa come rispondo? Che quella scorsa è stata la prima stagione della mia carriera in cui ho fatto il centravanti, prima ho sempre giocato da esterno. È il ruolo che preferisco, per il mio gioco è meglio: posso stare vicino alla porta, attaccare lo spazio, far gol, insomma il mio lavoro”.

GOL O ASSIST – “E cosa cambia? Alla fine dell’azione, è sempre più uno per la mia squadra. Conta vincere, conta aiutare i compagni a farlo”.

RECORD DI GOL – “Superare il mio record di 13 gol? Lavoro per questo. Quando cominci una stagione, è sempre per far meglio rispetto al passato no?”.