Il retroscena di Thuram sul suo arrivo all’Inter

Nel corso dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram ha parlato anche della sua scelta di giocare all’Inter e del trasferimento sfumato 2 anni fa. Non solo, l’attaccante francese si è anche soffermato sul rifiuto al Milan e sul clima che troverà nel derby.

Queste le sue parole:

SCELTA INTER – “Mio padre ha inciso sulla scelta dell’Inter? Sì. Avevamo diverse opzioni in mano, le abbiamo valutate tutte. Lui mi ha consigliato l’Inter”.

DUE ANNI FA – “Mi ero già immaginato due anni fa di portare addosso questa maglia. E poi le racconto: l’Inter e i suoi dirigenti mi sono stati molto vicini anche dopo l’infortunio, mi hanno consolato. Questa cosa non l’ho dimenticata. E così ora è stato naturale scegliere loro. Avere la possibilità di ricominciare quello che il destino mi aveva tolto due anni fa: incredibile”.

MILAN – “Eh, i tifosi del Milan saranno arrabbiati con me… Ma pazienza! Ognuno fa le sue scelte, io so perché l’ho fatto. Non sono preoccupato dei fischi che mi arriveranno. Tanto è un derby, sarebbero arrivati in ogni caso».