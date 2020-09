CdS – Ranocchia, dietrofront Inter: Conte ha un nuovo progetto

Nel lungo elenco degli esuberi c’era anche il nome di Andrea Ranocchia. Il difensore umbro era destinato a ritornare al Genoa in questa finestra di mercato, che aveva lasciato proprio per approdare in nerazzurro. L’accordo tra il club rossoblù e l’Inter era stato trovato, ma all’ultimo momento non si è concluso più niente, riporta il Corriere dello Sport.

Nella gara contro la Fiorentina (vinta in rimonta 4-3) al posto di de Vrij – squalificato, rientra oggi alle 18:00 nel recupero della prima giornata contro il Benevento -, Conte ha schierato Bastoni. La prestazione del classe ’99 non è stata però soddisfacente. Il tecnico nerazzurro ha così bloccato l’operazione. Per Ranocchia si pensa così ad un ruolo da vice-de Vrij.

