La cessione non si sblocca: l’Inter lo manda in U23

Dopo settimane di stallo, l‘Inter ha finalmente ricominciato a sbloccare alcune importanti cessioni. Dopo aver salutato ufficialmente Nicola Zalewski, passato all’Atalanta a titolo definitivo per 17 milioni di euro, si sta per concretizzare anche l’addio di Asllani. Il centrocampista albanese sta cercando l’intesa con il Bologna, mentre il club nerazzurro ha già accettato l’offerta degli emiliani.

Un’altra cessione che l’Inter spera di chiudere in tempi brevi riguarda quella di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano ha ricevuto diversi sondaggi, specialmente dalla Premier League. Ad oggi, però, non vi sono ancora novità con il club che inizia a perdere la pazienza. Per questa ragione, da parte della società è arrivata una scelta forte nei confronti dell’ex Porto.

Rientrato nelle scorse ore in Italia, Mehdi Taremi è stato aggregato alla formazione Under 23. L’attaccante non rientra nei piani futuri dell’Inter e non tornerà ad allenarsi con la prima squadra. Il ragazzo lavorerà dunque con gli uomini di Stefano Vecchi in attesa di trovare un nuovo club.