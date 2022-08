Chalobah forza la mano con il Chelsea: vuole andare all’Inter

La situazione riguardante l'arrivo del quarto difensore centrale per l' Inter di Inzaghi è in continua evoluzione. Dopo le quotazioni a singhiozzo di Akanji e aver bloccato Acerbi , i nerazzurri ora sembrano voler aspettare Chalobah ancora qualche giorno. E, secondo La Gazzetta dello Sport , la svolta potrebbe essere imminente: il giocatore si sarebbe esposto in prima persona.

La differenza potrebbe farla proprio la volontà di Chalobah, che starebbe cercando di forzare la mano per raggiungere l'amico Lukaku in nerazzurro. Secondo la Rosea l'Inter temporeggerà fino a lunedì. Se per allora non dovessero esserci aperture da Londra per Chalobah o da Dortmund per Akanji, allora si rassegnerà e sbloccherà l'affare Acerbi.