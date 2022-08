Dalla Francia – Strappo Inter-PSG su Skriniar: il retroscena

Si sa, raramente, forse mai, il PSG ed il suo presidente, Al-Khelaïfi , si sono sentiti dire di no. Ma, durante la trattativa che hanno cercato di portare avanti per strappare Skriniar all 'Inter , hanno scoperto che ci sono cose che nemmeno i petrodollari possono comprare. E la cosa pare non sia andata giù al club parigino, creando un profondo strappo nei rapporti con i nerazzurri.

Convinto di far cedere l'Inter, il presidente parigino Al-Khelaïfi sarebbe sceso in campo in prima persona per sbloccare la trattiva, senza però ritoccare al rialzo l'offerta. All'ennesimo rifiuto nerazzurro, il patron del PSG avrebbe "minacciato" l'Inter, per convincerli a cedere, dicendo che il giocatore avrebbe firmato per loro a zero nel 2023. L'Inter, adirata, ha quindi chiuso definitivamente la porta e tagliato ogni comunicazione. La ciliegina sulla torta ora sarebbe un bel rinnovo di Skriniar, per cui i contatti sono già avviati e che pare solo una formalità...