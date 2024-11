Chi può essere il prossimo colpo dell’Inter ‘alla Bisseck’

Come ripetiamo ormai da tempo, quella legata a Bisseck – fresco di rinnovo ufficiale con l’Inter – è un’operazione che verrà presa da Oaktree come modello sul mercato per il futuro. L’acquisto del difensore tedesco si è rivelato tra i più azzeccati degli ultimi anni: da semisconosciuto proveniente dal campionato danese, in un solo anno è diventato tra i giovani centrali più ambiti in Europa.

Un investimento da circa 7 milioni di euro quello realizzato dall’Inter nell’estate 2023, da cui potrebbe generare una clamorosa plusvalenza in caso di cessione futura. Il club nerazzurro, ad esempio, ha rifiutato nell’ultimo mercato proposte che si aggiravano sui 30 milioni di euro: serviranno offerte superiori a 40 da qui in avanti per intavolare almeno un dialogo con i dirigenti interisti per Bisseck.

In questo approfondimento di mercato, però, non parliamo di cessioni, bensì di possibili nuovi colpi alla Bisseck. Considerato il piano di ringiovanimento della rosa di Oaktree, nei prossimi tempi assisteremo sempre più spesso ad operazioni di questo calibro. Non è un mistero, ad esempio, che Simone Inzaghi vorrebbe in futuro nel suo organico un esterno capace di saltare l’uomo.

L’Inter, in Serie A, è tra le ultime squadre per dribbling tentati e riusciti: una prova evidente di come un calciatore con determinate caratteristiche al tecnico nerazzurro serva. In attesa di ritrovare la miglior condizione di Tajon Buchanan, al rientro da un lungo infortunio alla tibia, scopriamo alcuni profili poco noti che potrebbero rientrare nei parametri di ricerca del club nerazzurro.

Sulla falsariga dell’operazione Bisseck, da questa lista abbiamo escluso calciatori fin troppo noti come Dan Ndoye, oppure altri parecchio costosi come Miguel Gutierrez del Girona e Yan Couto del Borussia Dortmund. Nonostante tutti e tre rientrassero nei parametri tecnici fissati, per i motivi elencati non sono stati inclusi. Andiamo dunque a vedere i quattro esterni selezionati in questo elenco speciale.

Neco Williams

Partiamo con Neco Williams, classe 2001 di proprietà del Nottingham Forest. Esterno gallese molto interessante che nell’ultimo periodo non ha trovato tantissimo spazio tra i titolari della formazione inglese. Un calciatore che può giocare sia da terzino che da quinto di centrocampo, di piede destro ma particolarmente abile anche sulla sinistra.

Per caratteristiche tecniche ricorda molto Andrea Cambiaso della Juventus. Un calciatore che oltre alle doti offensive è attento a difendere nell’uno contro uno, nonostante tatticamente sia ancora un po’ disordinato. Dotato di un buon tiro, si esalta soprattutto quando parte dalla sinistra: in questo caso, infatti, cerca con più frequenza il dribbling per tagliare dentro il campo e creare pericoli.

Valutato 17 milioni di euro da Transfermarkt, a fronte della scadenza del contratto nel giugno 2026 può partire per una cifra inferiore dalla prossima estate.

Tiago Santos

Classe 2002, Tiago Santos si è in parte fatto conoscere in questa stagione con una grande prestazione giocata in Champions League contro il Real Madrid. L’esterno portoghese del Lille è dotato di un grande talento e viene considerato in Francia come uno dei prospetti principali insieme a Vanderson del Monaco.

Laterale destro dotato di una buonissima tecnica palla al piede, ma che fa della finalizzazione nell’ultimo terzo di campo un suo punto di forza. Nonostante i numeri stagionali non siano certo straordinari, dalla sua ha un grande potenziale. E’ un calciatore che punta tantissimo partendo dalla destra, cercando spesso la combinazione nello stretto con attaccanti e centrocampisti.

Dopo aver riportato la rottura parziale del legamento crociato, rimarrà fuori per diversi mesi. Il suo cartellino è quotato da Transfermarkt sui 15 milioni, chissà che dopo un lungo periodo ai box il suo prezzo non possa precipitare.

Josha Vagnoman

Josha Vagnoman, di proprietà dello Stoccarda, è un altro esterno che può finire nei radar dell’Inter. Tra quelli elencati in questa lista, è il calciatore fisicamente più simile a Denzel Dumfries. Classe 2000, l’esterno tedesco ha già debuttato con la Nazionale maggiore nel marzo 2023 per una manciata di minuti contro il Belgio.

Laterale destro, viene spesso utilizzato anche sulla corsia di sinistra. Un calciatore che fa dello strapotere fisico un punto di forza, ma che a differenza dell’esterno olandese dell’Inter mostra maggiore confidenza col pallone. In linea con le caratteristiche cercate da Inzaghi, infatti, è dotato di una buona predisposizione a saltare l’avversario.

Niente male il suo cartellino, quotato 10 milioni di euro su Transfermarkt. E attenzione alla scadenza del contratto con lo Stoccarda fissata per il giugno 2026 che potrebbe far scendere il prezzo tra pochi mesi in caso di mancato rinnovo.

Keito Nakamura

Keito Nakamura, ultimo profilo preso in considerazione in questa analisi, è una sorta di bonus all’interno di questa lista. Anche lui classe 2000, infatti, nasce come esterno di attacco con caratteristiche decisamente molto offensive. Di proprietà dello Stade Reims, può essere accostato da un punto di vista tattico a Dan Ndoye del Bologna, peraltro obiettivo che l’Inter ha realmente seguito nei mesi scorsi.

Leader della Nazionale Giapponese con 8 reti in 13 presenze, è un esterno che genera grande curiosità. Anche in questa stagione ha già fatto registrare numeri incredibili, mettendo a segno già 6 gol in 11 presenze nel campionato francese. Calciatore molto forte a saltare l’uomo, preferisce partire dalla sinistra per tagliare verso il centro. Da testare, invece, la sua tenuta sulla corsia di destra e soprattutto a tutta fascia.

Prezzo decisamente alla portata secondo la quotazione assegnata da Transfermarkt: 10 milioni di euro. A causa del contratto in scadenza nel 2028 e della strepitosa annata sin qui disputata, la valutazione complessiva è destinata a crescere da qui ai prossimi mesi.