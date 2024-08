Chiesa vuole l’Inter: “E’ la destinazione preferita”

Federico Chiesa rimane nei pensieri dell’Inter come una delle possibili opportunità inaspettate di questo calciomercato. L’esterno italiano è stato messo in vendita dalla Juventus che non vuole rischiare di ritrovarsi il calciatore in scadenza il prossimo giugno 2025 oltre la chiusura del mercato di agosto.

Per quanto riguarda l’Inter, l’idea Chiesa si è sviluppata soprattutto negli ultimi giorni. Il club nerazzurro si era avvicinato in virtù della possibilità di strapparlo a zero tra un anno, anche se la prospettiva di averlo subito a prezzo di saldo viene valutata con un certo interesse.

Stando a quanto riportato quest’oggi da la Repubblica, tra i club accostati al calciatore “Napoli e Inter continuano ad essere le destinazioni preferite”. Considerata la richiesta di ingaggio da circa 6 milioni di euro e il desiderio di disputare la prossima Champions League, il club nerazzurro potrebbe essere leggermente favorito nella corsa all’attaccante.

Da non escludere, infine, anche la Roma: dopo un primo rifiuto da parte dello stesso Chiesa nei confronti dei giallorossi poche settimane fa, la corte serrata di Daniele De Rossi per portarlo nella Capitale potrebbe convincere il ragazzo ad aprire al trasferimento.