Offerta ufficiale per il pupillo di Inzaghi: “Fanno sul serio”

Dopo aver definito la cessione in prestito di Valentin Carboni al Marsiglia, l’Inter potrebbe salutare un altro giovane talento proveniente dal propri settore giovanile.

Come confermato da Gianluca Di Marzio, è infatti arrivata negli uffici di Viale della Liberazione una nuova offerta da parte dell’Anderlecht nei confronti di Issiaka Kamate. Il giovane esterno nerazzurro si è messo particolarmente in luce nelle amichevoli di questo pre-campionato e sembra aver conquistato anche Inzaghi.

Il classe 2004 aveva già ricevuto un primo sondaggio dal club belga nelle scorse settimane. Un interesse che, secondo l’esperto di mercato, si sarebbe già concretizzato in un’offerta intrigante per l’Inter: “L’Anderlecht fa sul serio nella corsa in atto per Kamate, talento dell’Inter, e ha presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto e controriscatto per i nerazzurri”.