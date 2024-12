Cinque nomi improbabili accostati all’Inter sul mercato

Le vie del calciomercato sono spesso infinite o comunque a dir poco sorprendenti. Anche per l’Inter nel corso degli anni si sono visti degli affari in entrata o in uscita che solo fino a poco tempo prima della loro ufficializzazione sembravano impossibili.

Tuttavia, è bene rimanere sempre con i piedi per terra e la mente lucida per analizzare al meglio tutte le notizie e le voci di mercato che vengono rilanciate in ottica Inter e non solo, specialmente quando non sono verificate da fonti attendibili.

Nelle ultime settimane da diverse zone del mondo sono arrivati diversi accostamenti di grandi campioni (spesso però in là con gli anni) nei confronti dell’Inter. I nomi emersi più di recente sono quelli di Ilkay Gundogan, Mohamed Salah, Sadio Mané, Marco Verratti, Piero Hincapié.

Si tratta tutti di grandi giocatori ma che, a parte l’ultimo della lista, sono tutti nella fase finale della loro carriera e che è quasi impossibile possano diventare dei giocatori realmente avvicinabile all’Inter per il 2025 come certe voci sostenevano.

Gundogan e Salah sono due ottimi giocatori che militano ancora oggi in uno dei migliori campionati al mondo come la Premier League e l’egiziano è un autentico trascinatore del Liverpool a suon di gol e assist. Tuttavia, la loro carta d’identità e l’ingaggio che percepiscono in Inghilterra sono del tutto fuori dai parametri di Oaktree che mira alla ricerca di profili giovani e futuribili.

Stesso discorso per Verratti e Mané che da ormai più di un anno giocano entrambi in Medio Oriente tra Qatar, il primo, e Arabia Saudita il secondo. Sono giocatori dal passato glorioso ma che ormai difficilmente possono interessare all’Inter qualora desiderassero tornare veramente in Europa per i medesimi motivi già citati.

Infine c’è il tema legato ad Hincapié, difensore titolare nel Bayer Leverkusen che è certamente un ottimo giocatore dal futuro assicurato, ma non un obiettivo al momento realizzabile per l’Inter considerato il prezzo del cartellino fissato dai tedeschi molto alto. Il difensore, inoltre, ha rinnovato nei giorni scorsi il contratto con la squadra di Xabi Alonso fino al 2029. Nel suo ruolo i nerazzurri hanno inoltre un leader come Bastoni e fare quindi un grosso investimento in questa zona di campo non sembra affatto utile.