Dall’Inghilterra – Il City prepara il dopo Aguero, occhi su Lukaku?

Il Manchester City potrebbe, come di consueto, essere l’unico club che può permettersi investimento faraonici nonostante il grande periodo di recessione per tutto il resto del settore. Il club allenato da Pep Guardiola infatti starebbe pianificando, secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, una campagna acquisti sontuosa per rinforzare la rosa per la prossima stagione.

La società avrebbe messo a disposizione 200 milioni di sterline, cifra enorme considerata la crisi originata dal Covid-19, per il mercato di rinforzo della prossima estate. Tra le altre cose, Guardiola starebbe cercando un attaccante che possa ereditare il posto della stella Sergio Aguero, in scadenza di contratto a giugno e che quasi certamente non rinnoverà. Sul taccuino del tecnico ex Barca, ci sarebbero David Nunez, Haaland e Romelu Lukaku. Pensare che l’Inter possa privarsi della sua stella più luminosa è complicato, ma sicuramente è una fase delicata per i nerazzurri, visto anche la possibile transazione societaria.

L’addio del belga, ad ora, resta comunque un’eventualità piuttosto remota.

