TS – Inter, in arrivo una rivoluzione: Suning vuole cambiare logo

In attesa di capire meglio quale sarà il futuro societario dell’Inter, Suning sta per varare una rivoluzione, piccola ma epocale, per la storia del club. Stando a quanto riportato questa mattina da TuttoSport infatti, la proprietà nerazzurra varerà a breve un cambio allo storico logo della squadra.

Pare infatti che lo storico simbolo disegnato dal pittore Giorgio Muggiani al ristorante “L’Orologio” nel 1908 stia per andare in pensione. Come praticato dalla Juventus 4 anni fa, anche l’Inter quindi sta per entrare in una nuova era, tagliando i ponti con il passato. A marzo avviata l’iniziativa “I Am Milano”, una potente campagna mediatica che coinvolgerà volti storici per la storia della squadra. L’idea è quella di rendere il marchio più appetibile per eventuali nuovi investitori, visto e considerato che a fine stagione lo storico marchio Pirelli non sarà più il main sponsor sulle maglie.

Steven Zhang sta cercando personalmente altri sponsor sul mercato cinese, tuttavia al momento tutto sarebbe congelato, in attesa di capire come si evolverà la situazione con BC Partners a inizio febbraio. Se la società dovesse passare completamente di mano e Suning dovesse lasciare, le cose potrebbero andare diversamente.

