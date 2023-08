Altri club dietro allo stallo per Samardzic? CdS: “C’è il West Ham”

Il trasferimento di Lazar Samardzic all’Inter è sempre più un rebus. La trattativa ora è totalmente in discussione e lo stallo creatosi tra le parti potrebbe anche nascondere altri retroscena in grado di mettere sempre più a rischio l’operazione.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l’entourage avrebbe cambiato le carte in tavola, provando un gioco al rialzo non gradito all’Inter. Il motivo? Dietro a questa scelta potrebbe esserci l’ombra lunga del West Ham, che potrebbe inserirsi nella trattativa con un’offerta più vantaggiosa.

Per Tuttosport, invece, non è da sottovalutare l’interesse della Juventus per il giocatore, da sempre molto apprezzato. L’inserimento dei bianconeri, però, dovrebbe avvenire solo in caso di una rottura definitiva tra l’Inter e Samardzic.

L’opinione di Passione Inter

Escludere a priori questo tipo di ipotesi non sarebbe lungimirante. Tuttavia, al momento attuale, le dinamiche dietro alla frenata improvvisa per Samardzic sembrano essere slegate dall’interesse di altri club per il centrocampista serbo. Anche perché, il giocatore e l’Udinese spingono per la firma con i nerazzurri.