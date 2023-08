Samardzic spinge per la firma: ma l’Inter non cambia gli accordi

La trattativa per il passaggio di Samardzic all’Inter è ancora alla ricerca di un finale. Se fosse per il giocatore, però, non ci sarebbero dubbi: il centrocampista serbo vuole firmare il contratto e vestire la maglia nerazzurra. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.

Per ora si continua ad attendere, ma la società interista non potrà farlo in eterno. L’Inter è arrabbiata per quanto accaduto nella gestione dell’affare dal lato Samardzic e non è intenzionata a cambiare in alcun modo le condizioni dell’accordo: niente soldi in più al giocatore o al padre, e nessun bonus sulla firma (le richieste avanzate negli ultimi giorni). Per questo motivo, non sono previsti nuovi incontri tra le parti.

Intanto Samardzic sarebbe rimasto a Milano, nonostante si pensasse a un suo possibile rientro a Udine per schiarirsi le idee. E in serata avrebbe anche mandato segnali precisi della sua volontà di diventare un giocatore dell’Inter. Anche l’Udinese, d’altra parte, spinge per il lieto fine di questa intricata vicenda.

L’opinione di Passione Inter

Il non aver ancora rotto definitivamente con l’entourage di Samardzic può essere un indizio del desiderio dell’Inter di trovare ancora un accordo per il serbo. Tuttavia, quest’atteggiamento poco chiaro non può essere tollerato a lungo, perché, oltre al danno tecnico, i nerazzurri stanno già rischiando di subire un danno d’immagine non marginale.