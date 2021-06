CM.com – Inter a caccia del quarto attaccante: Raspadori è incedibile

Inzaghi spera in un altro innesto

Se la squadra che ha dominato in lungo ed in largo il campionato italiano ha dimostrato di essere la formazione più completa e forte, analizzando i vari reparti l' Inter ha avuto un solo punto debole in tutta la stagione: il reparto offensivo dal punto di vista numerico. Le condizioni fisiche di Alexis Sanchez ed il praticamente mai utilizzo di Andrea Pinamonti hanno costretto alla Lu-La gli straordinari.

Come riportato da Calciomercato.com l'obiettivo quarta punta è sempre vivo ma - al momento - la società interista dovrà prima effettuare due cessioni: Pinamonti e Sebastiano Esposito. Una volta concluse queste due operazioni in uscita l'Inter potrà regalare un rinforzo offensivo a Simone Inzaghi, ma probabilmente non sarà il nome di Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante del Sassuolo - si legge - è considerato incedibile per questa sessione di mercato.