E' Hector Bellerin il primo nome sul taccuino dell'Inter per sostituire Achraf Hakimi, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Classe 1995, il laterale spagnolo dell'Arsenal è stato già seguito sul mercato in passato dal club nerazzurro. Il suo profilo è tornato di moda e ora potrebbe essere il momento giusto per il suo sbarco a Milano. Ma chi è Hector Bellerin?