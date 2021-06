UFFICIALE – Ranocchia e D’Ambrosio ancora in nerazzurro: i comunicati

I due difensori interisti rinnovano fino al 2022

Presumibilmente non ci sarà bisogno di operazioni di mercato per quanto riguarda le seconde linee. L'unico dubbio resta la questione del difensore di sinistra, visto l'addio sempre più probabile di Kolarov. Ci sarebbe una soluzione in casa di nome Lorenzo Pirola ma il giovante talento interessa a molte squadre e il ruolo di centrale di sinistra non è nelle sue corde.