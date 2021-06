Sky – L’Inter incontra l’agente di Bellerin, si è parlato anche di Onana: i dettagli

Il portiere camerunense è in scadenza di contratto con l'Ajax nel 2022

Nuovo importante retroscena di mercato in casa Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha incontrato nei giorni scorsi l'agente di Bellerin. Il laterale spagnolo dell' Arsenal resta la prima scelta per rimpiazzare il partente Hakimi sull'out di destra.

Ma non solo perché si è parlato anche di André Onana, portiere dell'Ajax e della nazionale camerunese, in scadenza di contratto nel 2022. Il rinnovo tra le parti sembra distante, l'Inter si è informata e potrebbe essere una soluzione da percorrere a parametro zero la prossima stagione.