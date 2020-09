CM.com – Smalling-Roma, l’accordo non c’è. E l’Inter…

Il ritorno di Chris Smalling alla Roma si fa sempre più difficile. Il Manchester United non si smuove dalla richiesta di 20 milioni di euro, mentre il club giallorosso è deciso a non alzare l’offerta di 13 milioni.

Dopo l’acquisto di Mariush Kumbulla dal Verona, il club capitolino è deciso a non fare più investimenti importanti in difesa per questa sessione di mercato.

Negli ultimi giorni diversi sono stati i rumors circa un interesse dell’Inter. Al momento, però, spiega Fabrizio Romano di calciomercato.com, un’offerta da parte della dirigenza nerazzurra ancora non c’è. Con l’uscita di Milan Skirniar, non è da escludere che si tenti un assalto al difensore inglese.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<