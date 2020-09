Le Parisien – PSG, centrocampista cercasi: interessano Nainggolan e Brozovic

Il Paris St-Germain continua a guardare in Italia per questa finestra di mercato. Dopo aver portato sotto la Torre Eiffel Alessandro Florenzi dalla Roma, il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, pensa ad altri acquisti proveniente dalla Serie A.

Come riporta Le Parisien, il club francese è alla ricerca di un centrocampista per consegnare nelle mani del tecnico Tuchel una rosa completa. Tra i papabili nuovi innesti ci sarebbero anche due giocatori dell’Inter: Radja Nainggolan e Marcelo Brozovic. Entrambi sono considerati cedibili, soprattutto dopo l’arrivo di Vidal. Per nessuno dei due, però, è stata avviato alcun discorso.

