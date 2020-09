Vidal ritrova Conte, arriveranno gol in più? Il cileno è il suo marcatore più prolifico

Arturo Vidal ritrova Antonio Conte, che l’ha voluto fortemente con sé, dopo l’esperienza alla Juventus. Un rapporto di rispetto e fiducia reciproca, che ha portato successi ad entrambi negli anni in bianconero; la sua aggiunta è vitale per il centrocampo nerazzurro, non solo per motivi legati allo status ed all’esperienza che porta con sé.

Il cileno, infatti, potrebbe essere una figura chiave in ottica gol: sotto la gestione Conte, infatti, nei cinque massimi campionati europei, nessun giocatore ha segnato più di Arturo Vidal. Le 28 reti dell’ex Barcellona con il tecnico nerazzurro, dunque, sono un record, condiviso con Eden Hazard, ai tempi del Chelsea.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<