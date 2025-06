Colpo IMMEDIATO in attacco al Mondiale: cosa sta succedendo

Il Mondiale per Club dell’Inter è pronto a partire. Stanotte, ore 3 italiane, i nerazzurri esordiranno contro il Monterrey. Una prima non semplice da allenatore per Cristian Chivu, costretto a fare da subito i conti con diverse assenze, con la situazione più complessa che sembra essere in attacco.

L’Inter, infatti, avrà a disposizione solo Thuram, Lautaro Martinez, Carboni e Sebastiano Esposito (il fratello Pio è infortunato, mentre Taremi è bloccato in Iran). Una situazione complicata che potrebbe anche accelerare i piani di mercato del club, con rinforzi già nel corso della competizione.

Tuttavia, come racconta la Repubblica, molto dipenderà dai risultati sul campo. In caso di arrivo in prima posizione nel girone, infatti, gli ottavi di finale si giocherebbero il 30 giugno (orario statunitense), impedendo l’inserimento in rosa di nuovi innesti. In caso di secondo posto, invece, la gara sarebbe il 1° luglio, giorno di riapertura del mercato, permettendo così nuovi tesseramenti, seppur con tempi molto ridotti.

Per questo motivo, però, la dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro su un rinforzo in attacco. L’obiettivo principale e più raggiungibile in tempi brevi sarebbe quello di Bonny del Parma, mentre più lunga è la strada che porta a Hojlund.