Colpo “non previsto”: come l’Inter ha cambiato il suo mercato

ll calciomercato estivo si è concluso e per le società è tempo di bilanci. L’Inter ha provato a seguire una strategia chiara, muovendosi con largo anticipo per completare la rosa. Nonostante ciò, la dirigenza nerazzurra ha dovuto comunque far fronte ad alcuni imprevisti.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, l’ultima arrivato in casa interista, Tomas Palacios, non era un innesto previsto inzialmente. L’acquisto di un nuovo difensore centrale si è reso necessario solo nel momento dell’infortunio di Buchanan.

A quel punto, l’Inter non ha cercato solo un profilo per tappare la falla nella rosa, ma ha rivisto la sua strategia, pensando al futuro, come voluto anche da Oaktree. I nerazzurri hanno così puntato su Palacios, iniziando quel processo di ringiovanimento della rosa, che sarebbe stato previsto solo nella prossima stagione.