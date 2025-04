Colpo Inter per il ritorno dalla Premier: c’è l’ULTIMATUM

Il mercato dell’Inter in estate sarà abbastanza movimentato. In particolare in questa fase sono diversi gli obiettivi sotto osservazione in casa nerazzurra, con la dirigenza che dovrà intervenire in ogni reparto per rinnovare la rosa, vista, facendo comunque attenzione al bilancio. Ecco perché tutte le possibili occasioni andranno valutate con attenzione.

Una di queste potrebbe essere Federico Chiesa. Come riportato da calciomercato.it, in Inghilterra sembra essere arrivato un ultimatum al giocatore, che deve dimostrare di meritrarsi di poter essere all’altezza del Liverpool e della Premier League, dopo una una stagione con tante ombre e pochissime luci.

Per l’ex Juventus, allora, non sarebbe da escludere un ritorno in Serie A, con l’Inter che potrebbe fiutare l’occasione, dopo che l’esterno era stato accostato ai nerazzurri già la scorsa estate. Su Chiesa, stando agli ultimi rumours, ci sarebbe anche il Milan, aprendo le porte così a un nuovo derby di mercato tra le milanesi.