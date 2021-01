CorSera – Eriksen potrebbe rimanere: Conte è pronto a gestirlo

Continua a essere incerto il futuro di Christian Eriksen. Il giocatore dell’Inter è pronto a partire in questo mercato di gennaio ma ancora tutto tace per quanto riguarda un suo possibile trasferimento. Si era ipotizzato di una sua partenza direzione Parigi, visto l’approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG, ma la società francese non ha ancora presentato un’offerta ai nerazzurri. Nelle ultime ore per il danese si sono mosse anche Wolves e Ajax.

Secondo il Corriere della Sera, se il danese verrà ceduto a titolo definitivo ci saranno nuovi soldi da investire in un altro giocatore. L’altra ipotesi è quella dello scambio: negli ultimi giorni si era ipotizzato uno scambio con Paredes del PSG. Un’ulteriore ipotesi, al momento clamorosa, potrebbe essere la permanenza di Eriksen in nerazzurro nel caso non si dovesse trovare una soluzione adatta per le parti: Conte sarebbe pronto a gestire la situazione e a trovare un posto al danese nel suo piano tattico.

