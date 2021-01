Accadde Oggi – 5 gennaio 1997, Inter-Roma 3-1: Djorkaeff segna il gol dell’anno

Le partite fra Inter e Roma hanno regalato spesso e volentieri grandi emozioni e grandi giocate. Quando si affrontano queste due squadre non è raro che vengano fuori risultati pirotecnici e giocate che entrano nella memoria di tutti. Basti pensare che nella storia di questa sfida sono state segnate ben 622 reti in 207 incontri il che la rende una delle sfide storicamente più prolifiche in termini di gol del Belpaese.

Il gol più bello scelto da Francesco Totti fra tutti quelli che ha fatto è proprio un celebre cucchiaio visto a San Siro. Mentre, per rimanere fra le fila nerazzurre, è impossibile non pensare alla celebre rovesciata dal coefficiente di difficoltà elevatissimo realizzata da Youri Djorkaeff nel 1997, esattamente 23 anni fa. Il francese era alla prima stagione in nerazzurro, visto che era arrivato qualche mese prima a Milano, nel mercato estivo, dal Psg. Domenica 5 gennaio 1997: è la prima giornata del girone di ritorno della Serie A. L’Inter di Roy Hogdson naviga in zona Uefa dopo un’ottima partenza ed un periodo di primato in classifica. Il

L’Inter va a segno con Maurizio Ganz, che raccoglie un lancio di Javier Zanetti e supera Sterchele in uscita. La storia viene scritta al minuto 39: Cervone respinge male un tiro di Ganz, Petruzzi alza un campanile sul quale si avventa Djorkaeff che, da posizione defilata, realizza un gesto tecnico mai dimenticato e scelto come immagine per la campagna abbonamenti dell’anno successivo. Una rovesciata indimenticabile. Anche l’arbitro Graziano Cesari va a congratularsi con l’attaccante. La rete di Delvecchio e quella di Fresi nel finale completano il 3-1.

LE FORMAZIONI

INTER: Pagliuca, J. Zanetti, M. Paganin, Galante, Angloma, Fresi, Sforza, Winter (32’st Berti), Djorkaeff, Zamorano, Ganz (32’st Bergomi).

Allenatore: Hodgson.

ROMA: Sterchele, Aldair, Petruzzi, Lanna, Moriero, Statuto (1’st Balbo), Thern, Tommasi, Carboni, Delvecchio, Totti (31’st Fonseca).

Allenatore: Bianchi.

