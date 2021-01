TS – Cresce l’ottimismo su Gomez: Inter e Atalanta divisi sul nome di Pirola

Non sta passando chiaramente inosservato il nome del Papu Gomez messo sul mercato dall’Atalanta. Il trequartista argentino, infatti, sta ricevendo attestati di stima praticamente da quasi tutti i club italiani a partire dall’Inter, fino ad arrivare a Juventus e Milan. Il vero problema, però, è la valutazione che la famiglia Percassi fa del suo cartellino per la cessione: 10 milioni di euro, un costo ritenuto fin troppo alto per un calciatore in rottura con la società, ma soprattutto alla soglia dei 33 anni.

Per questo motivo si sta cercando di convincere l’Atalanta con delle contropartite. La Juventus, secondo le ultime, potrebbe inserire Federico Bernardeschi nell’affare con Gomez, anche se l’esterno italiano sembra poco convinto e vorrebbe restare a Torino. Sul fronte Inter, stando a quanto riferito questa mattina da Tuttosport, l’idea è di inserire nell’affare una giovane contropartita.

Si fanno tre nomi: Sebastiano Esposito di rientro dal prestito deludente alla Spal; Gaetano Pio Oristanio che tanto bene ha fatto in Primavera nelle ultime stagioni; e infine il nome di Lorenzo Pirola che più piace all’Atalanta, ma di cui Ausilio e Baccin non vogliono assolutamente privarsi. Il centrale classe 2002 è stato ‘parcheggiato’ in prestito al Monza in questa stagione, ma nei piani del club dovrebbe tornare il prossimo anno dalla porta principale in prima squadra.

