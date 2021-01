CdS – Mercato dell’Inter chiuso: tutto ruota intorno a Eriksen

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è stato chiaro: nessun investimento in questo mercato invernale da parte dei nerazzurri. La recente crisi economica che ha colpito il calcio mondiale ha penalizzato anche le entrate nerazzurre e la società ha adottato una politica aziendale decisa e allo stesso mirata a non fare investimenti rischiosi. Il punto di snodo di questa sessione di mercato potrebbe essere Christian Eriksen: il danese è dato per sicuro partente e una sua vendita a titolo definitivo o un risparmio sul grande ingaggio del giocatore potrebbe sbloccare le mosse di mercato dell’Inter.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il trasferimento al Cagliari di Nainggolan potrebbe essere l’unica operazione di mercato da parte dell’Inter. Tutto però ruota intorno a Eriksen: se il danese verrà ceduto, anche in prestito, con i soldi risparmiati Marotta, Ausilio e Conte potranno scegliere se prendere un centrocampista o un attaccante. In questo momento, però, alla Pinetina considerano il mercato invernale concluso prima di partire. Il danese è quindi l’ago della bilancia e per lui si son mosse numerose squadre di Premier League, tra cui Arsenal, Westh Ham e Aston Villa.

