GdS – In attesa di Lukaku, l’Inter può rilanciare Sanchez con la Sampdoria: è ballottaggio con Perisic

C’è grande attesa quest’oggi ad Appiano Gentile per conoscere quali sono realmente le condizioni di Romelu Lukaku dopo la contrattura rimediata nel secondo tempo del match contro il Crotone. Nonostante Antonio Conte a fine partita avesse palesato ottimismo, sarà decisivo l’esito degli esami strumentali eseguiti in mattinata. Ad ogni modo, dal momento che il tecnico leccese vorrà recuperare il calciatore al top della forma in vista della sfida di domenica prossima contro la Roma, nell’infrasettimanale di domani con la Sampdoria il belga potrebbe riposare.

Al suo posto, come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Conte potrebbe buttare nella mischia dal primo minuto Alexis Sanchez, anche se il cileno è rientrato solamente la scorsa settimana da un infortunio muscolare. L’attaccante ha svolto gli ultimi allenamenti con i compagni e già contro il Crotone era stato portato in panchina. Nel caso in cui l’ex Manchester United non dovesse però dare le giuste garanzie dal punto di vista fisico, insieme a Lautaro Martinez potrebbe scendere in campo Ivan Perisic, esterno già adattato al ruolo di punta in questa stagione con buoni risultati.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<