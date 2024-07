Conte rilancia la sfida all’Inter: proposto il maxi ingaggio

Prosegue il duello a distanza tra Antonio Conte e l’Inter. Il tecnico leccese ha da pochi giorni iniziato ufficialmente il lavoro sul campo con il suo nuovo Napoli, spremendo sin dall’inizio i suoi calciatori con un lavoro fisicamente molto impegnativo.

L’ex nerazzurri vuole da subito inculcare al suo nuovo organico una cultura della fatica che ha sempre accompagnato la sua carriera, così da poter far tornare il Napoli a competere per importanti trofei. Ad oggi, però, non sono ancora stati completati i lavori di rinnovamento della rosa. A parte il capitolo attaccanti legato soprattutto all’uscita di Victor Osimhen, è in difesa che Conte si aspetta almeno un altro rinforzo.

E’ qui che entra in gioco la sfida con l’Inter per un obiettivo che accomuna le due società. Dopo la scadenza del contratto dello scorso 30 giugno con l’Atletico Madrid, Mario Hermoso è infatti diventato uno svincolato di lusso che stuzzica le fantasie sia dei nerazzurri che del Napoli.

Come sappiamo, Simone Inzaghi sta ricercando proprio un centrale mancino con le caratteristiche dello spagnolo. L’elevato ingaggio e la filosofia verde di Oaktree, però, potrebbe scoraggiare l’Inter da un’offerta concreta per averlo a zero.

Nel frattempo, come raccontato da Tuttosport, sarebbe arrivato nelle scorse ore un rilancio proprio del Napoli nei confronti di Hermoso. Lo spagnolo, che punta ad un contratto da cinque milioni netti a stagione, avrebbe ricevuto una proposta da 4 milioni più bonus per trasferirsi subito alla corte di Conte. Vedremo se gli azzurri avranno la meglio davanti alla concorrenza di altre squadra, più dall’Arabia Saudita che dall’Inter in questo momento.