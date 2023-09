Novità sul contratto di Klaassen all’Inter: ecco i dettagli

L’ufficialità di Davy Klaassen all’Inter è questione di ore, forse minuti. Il calciatore è in sede per firmare il contratto con i nerazzurri, che dovrebbe presentare delle novità rispetto alle indiscrezioni della mattinata, come riferito da La Gazzetta dello Sport.

Il giocatore, infatti, dovrebbe firmare un contratto dall’ingaggio abbastanza contenuto: 1,5 milioni di euro. Inoltre, il contratto non dovrebbe essere biennale, come pensato inizialmente, ma di un anno, con l’opzione di rinnovo per il secondo.