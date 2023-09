Beppe Marotta subito dopo il sorteggio dei gironi di Champions League ha preannunciato il colpo Klaassen raccontando anche di aver rifiutato offerte importanti per alcuni dei big della rosa. Tra questi Hakan Calhanoglu che, come confermato dallo stesso Ad nerazzurro, è stato oggetto di proposte molto importanti. “Sì hanno offerto cifre molto elevate, ma per noi è molto importante – ha detto Marotta in un’intervista al portale turco TRT Sport –. Hakan resterà con noi anche questa stagione e darà nuovamente un contributo importante all’Inter”. Su Calhanoglu si è parlato soprattutto di proposte dall’Arabia Saudita.