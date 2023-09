Con il mercato sempre più vicino alla chiusura è ormai quasi certa la permanenza di Stefano Sensi all’Inter nonostante l’arrivo di Davy Klaassen dell’Ajax. Dall’ultima seduta di Appiano Gentile, però, arrivano brutte notizie per il centrocampista italiano che ha riportato un lieve affaticamento muscolare. Non si hanno maggior informazioni al momento, ma la sua presenza in Inter-Fiorentina di domenica, ore 18.30, appare attualmente in dubbio.